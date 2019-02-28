Дмитриева (Кардовская) Екатерина Дмитриевна
женский, родилась 28.02.1900, Мюнхен
умерла 09.10.1965, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Дмитриев Фёдор Николаевич07.03.1897 г.р.
Дети
Фёдорова Ирина Дмитриевна1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1921
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Фёдорова Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Николаевич
Смерть
09.10.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург