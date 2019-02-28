Дмитриева (Кардовская) Екатерина Дмитриевна 28.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриева (Кардовская) Екатерина Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.02.1900, Мюнхен

умерла 09.10.1965, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Дмитриев Фёдор Николаевич07.03.1897 г.р.
Дети
Фёдорова Ирина Дмитриевна1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1921

Муж: Дмитриев Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Фёдорова Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитриев Фёдор Николаевич

Смерть
09.10.1965
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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