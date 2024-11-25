(Иванова) Прасковья
женский, родилась 1830
умерла 05.01.1915
Дети
Болдовкин Антон Макаров1850 г.р.
Макаров Иван07.01.1854 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Домна
Отец ребёнка: Семенов Макар
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Семенов Макар
Рождение ребёнка
07.01.1854
Сын: Макаров Иван
Отец ребёнка: Семенов Макар
Рождение ребёнка
1859
Сын: Болдовкин Федосей Макаров
Отец ребёнка: Семенов Макар
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Макарова) Марья
Отец ребёнка: Семенов Макар
Смерть
05.01.1915