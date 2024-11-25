(Иванова) Прасковья 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) Прасковья

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1830

умерла 05.01.1915

Дети
Болдовкин Антон Макаров1850 г.р.
Макаров Иван07.01.1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Домна

Отец ребёнка: Семенов Макар

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1850

Сын: Болдовкин Антон Макаров

Отец ребёнка: Семенов Макар

Рождение ребёнка
07.01.1854

Сын: Макаров Иван

Отец ребёнка: Семенов Макар

Рождение ребёнка
1859

Сын: Болдовкин Федосей Макаров

Отец ребёнка: Семенов Макар

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Макарова) Марья

Отец ребёнка: Семенов Макар

Смерть
05.01.1915

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