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Лагутин Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1945

Дата смерти

26.04.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лагутина (Обручева) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
26.10.1970

Сын: Лагутин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лагутина (Обручева) Галина Николаевна

Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
26.04.2014

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