Лагутин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1945
Дата смерти26.04.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1970
Сын: Лагутин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лагутина (Обручева) Галина Николаевна
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
26.04.2014