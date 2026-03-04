Брауншвейгская Екатерина Антоновна
женский, родилась 15.07.1741, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 09.04.1807, Хорсенс
МатьБрауншвейг-Беверен-Люнебургская (Мекленбург-Шверинская) Анна (Елизавета Катарина Кристина) Леопольдовна07.12.1718 г.р.
ОтецБрауншвейг-Беверен-Люнебургский Антон Ульрих17.08.1714 г.р.
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Рождение
15.07.1741
Отец: Брауншвейг-Беверен-Люнебургский Антон Ульрих
Мать: Брауншвейг-Беверен-Люнебургская (Мекленбург-Шверинская) Анна (Елизавета Катарина Кристина) Леопольдовна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.04.1807