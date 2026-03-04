Брауншвейгская Екатерина Антоновна 15.07.1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брауншвейгская Екатерина Антоновна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 15.07.1741, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 09.04.1807, Хорсенс

Мать
Брауншвейг-Беверен-Люнебургская (Мекленбург-Шверинская) Анна (Елизавета Катарина Кристина) Леопольдовна07.12.1718 г.р.
Отец
Брауншвейг-Беверен-Люнебургский Антон Ульрих17.08.1714 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1741

Отец: Брауншвейг-Беверен-Люнебургский Антон Ульрих

Мать: Брауншвейг-Беверен-Люнебургская (Мекленбург-Шверинская) Анна (Елизавета Катарина Кристина) Леопольдовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
09.04.1807

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