Перевертун Михаил Денисович
Место рожденияКазахстан
Дата рождения07.11.1917
Дата смерти17.03.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан
Рождение ребёнка
16.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Перевертун Наталья Николаевна
Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1997
Похороны
Неизвестно
Новокиевка, Казахстан