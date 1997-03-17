Перевертун Михаил Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевертун Михаил Денисович

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

07.11.1917

Дата смерти

17.03.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан
Рождение ребёнка
16.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Перевертун Наталья Николаевна

Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перевертун Наталья Николаевна

Смерть
17.03.1997
Похороны
Неизвестно
Новокиевка, Казахстан
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