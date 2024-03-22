Комиссарова Александра Осиповна
Место рождения
Дата рожденияПосле 17.05.1852 ст.
Дата смертиПосле 1890 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.05.1852 ст.
Бракосочетание
06.02.1872 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей Поручители по невесте были: Сергей Иванович - крестьянин из д.Пустосилово (родной дядя) Иван Лазаревич - крестьянин из д.Пустосилово Поручители по жениху были: Алексей Ти... Показать все
Рождение ребёнка
До 12.11.1875 ст.
Сын: Комиссаров Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Комиссаров Гаврила Арсеньевич
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Власова Матрёна Гавриловна
Отец ребёнка: Комиссаров Гаврила Арсеньевич
Рождение ребёнка
24.06.1889 ст.
Дочь: Завьялова Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Комиссаров Гаврила Арсеньевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.189-190 (Рождение №-35ж)
Смерть
После 1890 ст.