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Комиссарова Александра Осиповна

Место рождения

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

После 17.05.1852 ст.

Дата смерти

После 1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 17.05.1852 ст.

Отец: Комиссаров Осип Иванович

Мать: Комиссарова Мария Трофимовна

Пустосилово, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
06.02.1872 ст.

Муж: Комиссаров Гаврила Арсеньевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей Поручители по невесте были: Сергей Иванович - крестьянин из д.Пустосилово (родной дядя) Иван Лазаревич - крестьянин из д.Пустосилово Поручители по жениху были: Алексей Ти... Показать все
Рождение ребёнка
До 12.11.1875 ст.

Сын: Комиссаров Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Комиссаров Гаврила Арсеньевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Власова Матрёна Гавриловна

Отец ребёнка: Комиссаров Гаврила Арсеньевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.06.1889 ст.

Дочь: Завьялова Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Комиссаров Гаврила Арсеньевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-41 стр.189-190 (Рождение №-35ж)
Смерть
После 1890 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
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