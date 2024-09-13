Крякунов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Сын: Крякунов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна
Рождение ребёнка
10.01.1923
Сын: Крякунов Николай Александрович
Мать ребёнка: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна
Рождение ребёнка
14.04.1929
Дочь: Крякунова Ида Александровна
Мать ребёнка: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна
Смерть
1964