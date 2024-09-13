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Крякунов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Крякунов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
10.01.1923

Сын: Крякунов Николай Александрович

Мать ребёнка: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
14.04.1929

Дочь: Крякунова Ида Александровна

Мать ребёнка: Крякунова (Амосова) Павла Федоровна

Тапсома, Дементьевская волость, Череповецкий уезд
Смерть
1964

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