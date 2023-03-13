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Данила
Данила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Гринченко) Дарья
Дети
Тимофей
2022 г.р.
Алина
Добавил:
ЭД
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Биография
Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.2022
Сын:
Тимофей
Мать ребёнка:
Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Алина
Мать ребёнка:
Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Дарья
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