Ульяна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Биткина Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1753
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно