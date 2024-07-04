Ульяна Архиповна 1709 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульяна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1742

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Биткина Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1748

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1753

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1754

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Андреевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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