Горячая (Буренкова) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения24.05.1887 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1887 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
31.05.1887 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1916
Сын: Горячий Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Горячий Григорий Кузьмич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Горячий Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Горячий Григорий Кузьмич