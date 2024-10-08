Горячая (Буренкова) Елена Александровна 24.05.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Горячая (Буренкова) Елена Александровна

Место рождения

Ефимовщина, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.05.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1887 ст.

Отец: Буренков Александр Артемьевич

Мать: Буренкова (Либикова) Акулина Петровна

Ефимовщина, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячий Григорий Кузьмич

Крещение
31.05.1887 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1916

Сын: Горячий Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Горячий Григорий Кузьмич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Горячий Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Горячий Григорий Кузьмич

Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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