Окладов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Окладова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окладова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Курган, Далматово, Загайнова
Смерть
Неизвестно