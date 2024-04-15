Окладов Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окладов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1897 ст.

Сын: Окладов Федор Федорович

Мать ребёнка: Окладова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окладова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация, Курган, Далматово, Загайнова
Смерть
Неизвестно
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