Курбатов Яков Степанов
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Курбатов Степан Денисов
Мать: Курбатова Орина Егорова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Овдотья Яковлева
Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбатова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
сын церковного служителя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно