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Курбатов Яков Степанов

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Курбатов Степан Денисов

Мать: Курбатова Орина Егорова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Овдотья Яковлева

Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Сын: Курбатов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Сын: Курбатов Филип Яковлев

Мать ребёнка: Курбатова Анна Иванова

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбатова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
сын церковного служителя
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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