Курбатова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Курбатов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Овдотья Яковлева

Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1757

Сын: Курбатов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Сын: Курбатов Филип Яковлев

Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Яков Степанов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
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