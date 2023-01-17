Курбатова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Овдотья Яковлева
Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Курбатов Яков Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно