Баженова (Филиппова) Наталья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1815 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1815 ст.
Дочь: Баженова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
15.06.1817 ст.
Дочь: Баженова Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
05.11.1820 ст.
Дочь: Баженова Матрона Иванова
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
16.04.1822 ст.
Дочь: Баженова Ирина Иванова
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
06.03.1824 ст.
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
в МК допущена ошибка в отчестве отца.
Рождение ребёнка
16.08.1826 ст.
Дочь: Баженова Марфа Иванова
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
15.03.1828 ст.
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
21.11.1833 ст.
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев
Рождение ребёнка
15.02.1837 ст.
Дочь: Баженова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев