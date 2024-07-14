Баженова (Филиппова) Наталья Иванова Около 1797 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Баженова (Филиппова) Наталья Иванова

Место рождения

Тараканово, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1797 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тараканово, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.01.1815 ст.

Муж: Баженов Иван Леонтьев

Рождение ребёнка
24.03.1815 ст.

Дочь: Баженова Матрона Иванова

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.06.1817 ст.

Дочь: Баженова Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.11.1820 ст.

Дочь: Баженова Матрона Иванова

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.04.1822 ст.

Дочь: Баженова Ирина Иванова

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
06.03.1824 ст.

Сын: Баженов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
в МК допущена ошибка в отчестве отца.
Рождение ребёнка
16.08.1826 ст.

Дочь: Баженова Марфа Иванова

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.03.1828 ст.

Сын: Баженов Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1833 ст.

Сын: Баженов Стефан Иванов

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.02.1837 ст.

Дочь: Баженова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Баженов Иван Леонтьев

Верхний Сепыч, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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