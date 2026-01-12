Хаак (Лопухина) Татьяна Георгиевна 18.10.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хаак (Лопухина) Татьяна Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.10.1920, Рим

умерла 30.11.2019, Варшава, Rzeczpospolita Polska

Отец
Лопухин Георгий Иванович22.02.1892 г.р.
Мать
Лопухина (Давыдова) Мария Григорьевна03.10.1895 г.р.
Супруги
Батта-Скчидлевский Павел Тадеушич1925 г.р.
Хаак Владимир Артурович20.10.1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1920

Отец: Лопухин Георгий Иванович

Мать: Лопухина (Давыдова) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаак Владимир Артурович

Бракосочетание
По 1960

Муж: Батта-Скчидлевский Павел Тадеушич

Смерть
30.11.2019
Варшава, Rzeczpospolita Polska

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