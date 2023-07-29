Евреинова (Бер) Зинаида Николаевна 23.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Евреинова (Бер) Зинаида Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.07.1878

умерла 16.01.1957

Супруги
Евреинов Владимир Николаевич31.12.1875 г.р.
Дети
Евреинов Николай Владимирович02.09.1899 г.р.
Евреинова Мария Владимировна25.10.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1898

Муж: Евреинов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1899

Сын: Евреинов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Евреинов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
25.10.1909

Дочь: Евреинова Мария Владимировна

Отец ребёнка: Евреинов Владимир Николаевич

Смерть
16.01.1957

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