Евреинова (Бер) Зинаида Николаевна
женский, родилась 23.07.1878
умерла 16.01.1957
Супруги
Евреинов Владимир Николаевич31.12.1875 г.р.
Дети
Евреинов Николай Владимирович02.09.1899 г.р.
Евреинова Мария Владимировна25.10.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1898
Рождение ребёнка
02.09.1899
Сын: Евреинов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Евреинов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
25.10.1909
Дочь: Евреинова Мария Владимировна
Отец ребёнка: Евреинов Владимир Николаевич
Смерть
16.01.1957