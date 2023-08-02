Леонтьева (Карабанова) Феодосия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Карабанова) Феодосия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1871

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
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Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Николай Борисович

Рождение ребёнка
13.01.1831 ст.

Сын: Леонтьев Климент (Константин) Николаевич

Отец ребёнка: Дурново Василий Дмитриевич

Кудиново, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1871

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