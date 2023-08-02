Леонтьева (Карабанова) Феодосия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1831 ст.
Сын: Леонтьев Климент (Константин) Николаевич
Отец ребёнка: Дурново Василий Дмитриевич
Кудиново, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1871