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Примак Иван Илларионов

Место рождения

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Илларион

Мать: не указана

Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
СТАРОЕ ПОДГОРОДНЕЕ ИКОРНИКОВО МК-1795 19/19.08.1795 Деревни Икорникова крестьянина Ивана Ларионова жена Евдокия Арефьева родила сына Андрея, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Ст... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1795

Сын: Андрей Иванов

Мать ребёнка: Вторая Дочь Евдокия Арефьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
24.03.1828 смерть жены Натальи Степановой (а была ли такая?) МК-1795 19/19.08.1795 Деревни Икорникова крестьянина Ивана Ларионова жена Евдокия Арефьева родила сына Андрея, которой крещен того же числ... Показать все
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Вторая Дочь Евдокия Арефьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1798 18/18.03.1798 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Ларионова жена Авдотья Арефьева родила дочь Дарью которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни крестьянская дочь девка А... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1809

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Вторая Дочь Евдокия Арефьева

Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1809 У кого кто родился 10/13.05.1809 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иларионова жена Евдокия Терентьева родила сына Федора, которой молитвован и крещен священником ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Дочь Евдокия Арефьева

Место жительства
Неизвестно
Икорниково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Старово-Подгороднее, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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