Примак Иван Илларионов
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1775
Отец: Илларион
СТАРОЕ ПОДГОРОДНЕЕ ИКОРНИКОВО МК-1795 19/19.08.1795 Деревни Икорникова крестьянина Ивана Ларионова жена Евдокия Арефьева родила сына Андрея, которой крещен того же числа Восприемником был деревни Ст... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1795
Сын: Андрей Иванов
Мать ребёнка: Вторая Дочь Евдокия Арефьева
24.03.1828 смерть жены Натальи Степановой (а была ли такая?) МК-1795 19/19.08.1795 Деревни Икорникова крестьянина Ивана Ларионова жена Евдокия Арефьева родила сына Андрея, которой крещен того же числ... Показать все
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Вторая Дочь Евдокия Арефьева
МК-1798 18/18.03.1798 Деревни Икорникова у крестьянина Ивана Ларионова жена Авдотья Арефьева родила дочь Дарью которая крещена того же числа Восприемницею была той же деревни крестьянская дочь девка А... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1809
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Вторая Дочь Евдокия Арефьева
МК-1809 У кого кто родился 10/13.05.1809 Того же уезда и волости деревни Икорникова у крестьянина Ивана Иларионова жена Евдокия Терентьева родила сына Федора, которой молитвован и крещен священником ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно