Лисица Настасья (Анастасия) Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лисица Иван Ефимович
д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
20.02.1920
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович
д. Алексеевка Курагинский район
МК 1920
Смерть
Неизвестно