Лисица Настасья (Анастасия) Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Настасья (Анастасия) Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Иван Ефимович

д. Алексеевка Курагинский район
Рождение ребёнка
20.02.1920

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Лисица Иван Ефимович

д. Алексеевка Курагинский район
МК 1920
Смерть
Неизвестно

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