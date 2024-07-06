Кубышкин Стефан Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.04.1870 ст.
Дата смерти10.06.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
22.04.1870 ст.
дата крещения - 23.04.1870 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Василий Петрович [Кубышкин] и деревни Погоста девица Авдо... Показать все
Упоминание
?.05.1870
В ИР 1870 возраст - новорожденный Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедны... Показать все
Смерть
10.06.1870 ст.
место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1 1/2 мес причина - от головной боли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1870 год Фонд №... Показать все