Буевич-Выжляцинская (Стырикович) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич-Выжляцинская (Стырикович) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буевич Иван

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буевич Станислав

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: (Буевич) Мария

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
18.03.1909

Дочь: (Буевич) Габриеля

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
20.10.1910

Дочь: Лебедева (Буевич-Выжляцинская) Петронелла Игнатьевна

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
17.06.1912

Сын: Буевич Стефан

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
26.12.1913

Сын: Буевич-Выжляцкий Степан (Стефан) Игнатьевич

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Рождение ребёнка
10.01.1916

Дочь: (Буевич) София

Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович

Смерть
Неизвестно

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