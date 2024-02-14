Буевич-Выжляцинская (Стырикович) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буевич Иван
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буевич Станислав
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: (Буевич) Мария
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
18.03.1909
Дочь: (Буевич) Габриеля
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
20.10.1910
Дочь: Лебедева (Буевич-Выжляцинская) Петронелла Игнатьевна
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
17.06.1912
Сын: Буевич Стефан
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Рождение ребёнка
26.12.1913
Рождение ребёнка
10.01.1916
Дочь: (Буевич) София
Отец ребёнка: Буевич-Выжляцинский Игнатий Семёнович
Смерть
Неизвестно