Игнатьев Степан Владимирович
мужской, родился 11.01.1909 ст.
умер Около ?.10.1941
ОтецИгнатьев Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
МатьИгнатьева (Чернявская) Варвара Степановна02.11.1879 г.р.
Супруги
Игнатьева (Жуковская) Лидия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Субботина (Игнатьева) Наталия Степановна16.03.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1909 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1940
Дочь: Субботина (Игнатьева) Наталия Степановна
Мать ребёнка: Игнатьева (Жуковская) Лидия Васильевна
Смерть
Около ?.10.1941
https://cloud.mail.ru/public/1hrA/kph8w4DLh ф.19 оп.127 д.2271