Игнатьев Степан Владимирович 11.01.1909 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатьев Степан Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.01.1909 ст.

умер Около ?.10.1941

Отец
Игнатьев Владимир НиколаевичНеизвестно г.р.
Мать
Игнатьева (Чернявская) Варвара Степановна02.11.1879 г.р.
Супруги
Игнатьева (Жуковская) Лидия ВасильевнаНеизвестно г.р.
Дети
Субботина (Игнатьева) Наталия Степановна16.03.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1909 ст.

Отец: Игнатьев Владимир Николаевич

Мать: Игнатьева (Чернявская) Варвара Степановна

https://cloud.mail.ru/public/1hrA/kph8w4DLh ф.19 оп.127 д.2271

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатьева (Жуковская) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1940

Дочь: Субботина (Игнатьева) Наталия Степановна

Мать ребёнка: Игнатьева (Жуковская) Лидия Васильевна

Смерть
Около ?.10.1941

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