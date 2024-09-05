Воронина Неразборчиво Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Воронина Агафья Афанасьевна
Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Воронин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Воронин Моисей Афанасьевич
Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович
Смерть
Неизвестно