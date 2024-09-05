Воронина Неразборчиво Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Неразборчиво Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Афанасий Ларионович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Воронина Агафья Афанасьевна

Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Воронин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Воронин Моисей Афанасьевич

Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Воронин Тит Афанасьевич

Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Воронин Леон Афанасьевич

Отец ребёнка: Воронин Афанасий Ларионович

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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