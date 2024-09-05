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Воронин Тит Афанасьевич

Место рождения

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Воронин Афанасий Ларионович

Мать: Воронина Неразборчиво Митрофановна

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Лукерья Фомина

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Воронина Анисья Титовна

Мать ребёнка: Воронина Лукерья Фомина

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Воронин Андрей Титович

Мать ребёнка: Воронина Лукерья Фомина

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Воронин Корней Титович

Мать ребёнка: Воронина Лукерья Фомина

Балахна, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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