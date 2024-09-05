Воронин Тит Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Лукерья Фомина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Воронина Анисья Титовна
Мать ребёнка: Воронина Лукерья Фомина
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Воронина Лукерья Фомина
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Воронина Лукерья Фомина
Смерть
Неизвестно