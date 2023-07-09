Кислякова (Воинова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Воинов Иван Петрович
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
25.09.1857
Дочь: Кислякова Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
04.02.1860
Дочь: Кислякова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1862
Дочь: Кислякова Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
25.06.1865
Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1868
Дочь: Кислякова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.10.1870
Сын: Кисляков Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно