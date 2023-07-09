Кислякова (Воинова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова (Воинова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Воинов Иван Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856

Муж: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.09.1857

Дочь: Кислякова Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1860

Дочь: Кислякова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.06.1862

Дочь: Кислякова Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1865

Сын: Кисляков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1868

Дочь: Кислякова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1870

Сын: Кисляков Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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