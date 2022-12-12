Миколенко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миколенко Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Миколенко Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Миколенко Лидия Семеновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Миколенко Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Миколенко Лидия Семеновна

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