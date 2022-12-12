Миколенко Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Миколенко Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Миколенко Лидия Семеновна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1965
Сын: Миколенко Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Миколенко Лидия Семеновна