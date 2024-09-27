Игнат Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Родион Игнатьевич
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Смерть
Неизвестно