Игнат Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Пестриково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Родион Игнатьевич

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Василий Игнатьевич

Мать ребёнка: Марфа Васильевна

Смерть
Неизвестно

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