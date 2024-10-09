Куницына Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1854
В ИВ 1864 года - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2050, л. 52, № 29. Быркинская Николаевская церковь.
Бракосочетание
27.08.1871 ст.
Казак Быркинского села Симеон Яковлевич Родионов, 22 года и дочь урядника Быркинского села Ивана Мих. Куницына девица Ольга, 17 лет, оба православные, первым браком. Поручители по жениху - оспопривива... Показать все
Смерть
Неизвестно