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Куницына Ольга Ивановна

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Куницын Иван (Иоанн) Михайлович

Мать: Куницына (Галасимова Геласимова) Пелагия Васильевна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1864 года - 10 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 2050, л. 52, № 29. Быркинская Николаевская церковь.
Бракосочетание
27.08.1871 ст.

Муж: Родионов Семен (Симеон) Яковлевич

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Казак Быркинского села Симеон Яковлевич Родионов, 22 года и дочь урядника Быркинского села Ивана Мих. Куницына девица Ольга, 17 лет, оба православные, первым браком. Поручители по жениху - оспопривива... Показать все
Смерть
Неизвестно

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