Ларина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти07.07.1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Зотиева Устина Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Домника Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ларин Федор Иванович
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Похороны
07.07.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
07.07.1809