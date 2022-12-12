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Ларина Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

07.07.1809

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Зотиева Устина Ивановна

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Домника Ивановна

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ларин Федор Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ларин Никита Иванович

Отец ребёнка: Ларин Иван Федорович

Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Балаки, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
07.07.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
07.07.1809
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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