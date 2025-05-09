Kaplun ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Kaplun ?

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

Дети
(Kaplan) SoniaОколо 1897 г.р.
Kaplan Naum (Наум Ефимович) (Наум Ефимович)Неизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kaplan Naum (Наум Ефимович) (Наум Ефимович)

Отец ребёнка: Kaplun Yefim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Volynski (Kaplun) Manya

Отец ребёнка: Kaplun Yefim

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Shkolny Шкильный (Kaplan) Minya

Отец ребёнка: Kaplun Yefim

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: (Kaplan) Sonia

Отец ребёнка: Kaplun Yefim

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