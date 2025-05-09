Kaplun ?
женский, родилась Неизвестно
Дети
(Kaplan) SoniaОколо 1897 г.р.
Kaplan Naum (Наум Ефимович) (Наум Ефимович)Неизвестно г.р.Показать еще 2
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kaplan Naum (Наум Ефимович) (Наум Ефимович)
Отец ребёнка: Kaplun Yefim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Volynski (Kaplun) Manya
Отец ребёнка: Kaplun Yefim
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Shkolny Шкильный (Kaplan) Minya
Отец ребёнка: Kaplun Yefim
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: (Kaplan) Sonia
Отец ребёнка: Kaplun Yefim