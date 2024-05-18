Mauber Johannes
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1617
Дата смерти26.07.1653
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1617
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1651
Дочь: Schreitz (Mauber) Anna Margaretha
Мать ребёнка: не указана
Ossenheim
Рождение ребёнка
1652
Дочь: Waltz (Mauber) Elisabeth
Мать ребёнка: не указана
Ossenheim
Смерть
26.07.1653
Ossenheim