Mauber Johannes Около 1617 — найти родственников по фамилии на Familio
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Mauber Johannes

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1617

Дата смерти

26.07.1653

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1617

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1651

Дочь: Schreitz (Mauber) Anna Margaretha

Мать ребёнка: не указана

Ossenheim
Рождение ребёнка
1652

Дочь: Waltz (Mauber) Elisabeth

Мать ребёнка: не указана

Ossenheim
Смерть
26.07.1653
Ossenheim

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