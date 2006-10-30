Караханян Петрос — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караханян Петрос

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Место рождения

Российская империя, г. Карс

Дата рождения

1880

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская империя, г. Карс
Рождение ребёнка
18.04.1922

Дочь: Караханян Седа Петровна

Мать ребёнка: Караханян Шушаник Мовсесовна

Армения, г. Ереван
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Караханян Роза Петровна

Мать ребёнка: Караханян Шушаник Мовсесовна

г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караханян Шушаник Мовсесовна

Смерть
1950
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