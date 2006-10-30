Караханян Петрос
Место рожденияРоссийская империя, г. Карс
Дата рождения1880
Дата смерти1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская империя, г. Карс
Рождение ребёнка
18.04.1922
Дочь: Караханян Седа Петровна
Мать ребёнка: Караханян Шушаник Мовсесовна
Армения, г. Ереван
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Караханян Роза Петровна
Мать ребёнка: Караханян Шушаник Мовсесовна
г. Ереван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950