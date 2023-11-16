Ткаченко Борис Петрович 16.02.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ткаченко Борис Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 16.02.1940, Тростянец, Сумська область

Супруги
Ткаченко (Заець) Варвара Филипповна09.03.1938 г.р.
Дети
Ткаченко Тарас Борисович16.12.1971 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Тростянец, Сумська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко (Заець) Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
16.12.1971

Сын: Ткаченко Тарас Борисович

Мать ребёнка: Ткаченко (Заець) Варвара Филипповна

Киев, Украинская ССР, СССР

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