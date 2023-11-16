Ткаченко Борис Петрович
мужской, родился 16.02.1940, Тростянец, Сумська область
Супруги
Ткаченко (Заець) Варвара Филипповна09.03.1938 г.р.
Дети
Ткаченко Тарас Борисович16.12.1971 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Тростянец, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1971
Мать ребёнка: Ткаченко (Заець) Варвара Филипповна
Киев, Украинская ССР, СССР