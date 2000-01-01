Палкина (Архипова) Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палкина (Архипова) Анна Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1750 ст.

Муж: Палкин Сава Васильевич

1750г. МК с. Хлыновскон (жених дер. Кузнецовской отрок/невеста города Хлынова Владимерского прихода посадсклгл жителя Петра Архипова дочь девка Анна) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Марфа Савинова

Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дарья Савинова

Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич

Рождение ребёнка
01.05.1757 ст.

Сын: Палкин Еремей Савинович

Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Савинова

Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Палкин Степан Савинович

Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич

Смерть
После 1764
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