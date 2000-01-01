Палкина (Архипова) Анна Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1750 ст.
1750г. МК с. Хлыновскон (жених дер. Кузнецовской отрок/невеста города Хлынова Владимерского прихода посадсклгл жителя Петра Архипова дочь девка Анна) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Марфа Савинова
Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дарья Савинова
Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич
Рождение ребёнка
01.05.1757 ст.
Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Савинова
Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Палкин Сава Васильевич
Смерть
После 1764