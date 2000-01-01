Переседова Ксения Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Ксения Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1846

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Рождение ребёнка
1849

Сын: Переседов Степан

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Рождение ребёнка
1853

Сын: Переседов Емельян

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Рождение ребёнка
?.04.1858

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Переседов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Пётр

Смерть
Неизвестно
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