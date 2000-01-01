Переседова Ксения Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1846
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Переседов Пётр
Рождение ребёнка
1849
Сын: Переседов Степан
Отец ребёнка: Переседов Пётр
Рождение ребёнка
1853
Сын: Переседов Емельян
Отец ребёнка: Переседов Пётр
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Переседов Пётр
Рождение ребёнка
?.04.1858
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Переседов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Пётр
Смерть
Неизвестно