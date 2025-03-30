Безобразова (Прокудина-Горская) Софья Георгиевна
женский, родилась 07.10.1856, Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния
умерла После 1902, Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния
Супруги
Безобразов Николай Дмитриевич1852 г.р.
Дети
Безобразов Николай Николаевич16.04.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1872
Сын: Безобразов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Безобразов Николай Дмитриевич
Смерть
После 1902