Безобразова (Прокудина-Горская) Софья Георгиевна 07.10.1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Безобразова (Прокудина-Горская) Софья Георгиевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.10.1856, Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния

умерла После 1902, Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния

Супруги
Безобразов Николай Дмитриевич1852 г.р.
Дети
Безобразов Николай Николаевич16.04.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безобразов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.04.1872

Сын: Безобразов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Безобразов Николай Дмитриевич

Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния

Смерть
После 1902
Покров, Покровский уезд, Владимирская губерния

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