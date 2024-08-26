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Молчанова (Рогова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Тимоневка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1786

Дата смерти

06.04.1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Рогов Алексей Васильевич

Мать: Рогова Акилина Фёдоровна

Тимоневка, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.02.1806 ст.

Муж: Молчанов Конон Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Молчанов Афанасий Кононович

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Молчанова) Елена Кононовна

Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович

Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
06.04.1816 ст.
Игнатовка, Вельский муниципальный район, Архангельская область

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