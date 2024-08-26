Молчанова (Рогова) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти06.04.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Рогов Алексей Васильевич
Мать: Рогова Акилина Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.02.1806 ст.
Рождение ребёнка
1808
Сын: Молчанов Афанасий Кононович
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Молчанова) Елена Кононовна
Отец ребёнка: Молчанов Конон Иванович
Смерть
06.04.1816 ст.