Вайссель Вернер
мужской, родился 18.06.1914, г. Вена, Австро-Венгерская империя
умер 20.03.1994, г. Вена, Австрийская республика
Супруги
Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна22.08.1920 г.р.
Дети
Вайссель Михаэль28.08.1946 г.р.
Куглич (Вайссель) Мария02.06.1965 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Вена, Австро-Венгерская империя
Бракосочетание
01.04.1943
г. Вена, Альпийские и дунайские рейхсгау
Рождение ребёнка
28.08.1946
Сын: Вайссель Михаэль
Мать ребёнка: Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна
г. Вена, Австрийская республика
Рождение ребёнка
02.06.1965
Дочь: Куглич (Вайссель) Мария
Мать ребёнка: Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна
г. Вена, Австрийская республика
Смерть
20.03.1994
г. Вена, Австрийская республика