Вайссель Вернер 18.06.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Вайссель Вернер

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.06.1914, г. Вена, Австро-Венгерская империя

умер 20.03.1994, г. Вена, Австрийская республика

Супруги
Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна22.08.1920 г.р.
Дети
Вайссель Михаэль28.08.1946 г.р.
Куглич (Вайссель) Мария02.06.1965 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Вена, Австро-Венгерская империя

Бракосочетание
01.04.1943

Жена: Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна

г. Вена, Альпийские и дунайские рейхсгау

Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Вайссель Михаэль

Мать ребёнка: Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна

г. Вена, Австрийская республика

Рождение ребёнка
02.06.1965

Дочь: Куглич (Вайссель) Мария

Мать ребёнка: Вайссель (Трубецкая) Дарья Николаевна

г. Вена, Австрийская республика

Смерть
20.03.1994
г. Вена, Австрийская республика

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