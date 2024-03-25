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Ефрем Васильев

Место рождения

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Василий Васильев

Мать: Мария Яковлева

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Максим Ефремов

Мать ребёнка: Елена Митрофанова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Алексей Ефремов

Мать ребёнка: Елена Митрофанова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1831

Сын: Григорий Ефремов

Мать ребёнка: Елена Митрофанова

Хормалы, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно
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