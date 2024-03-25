Ефрем Васильев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Василий Васильев
Мать: Мария Яковлева
Рождение ребёнка
1820
Сын: Максим Ефремов
Мать ребёнка: Елена Митрофанова
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Алексей Ефремов
Мать ребёнка: Елена Митрофанова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Григорий Ефремов
Мать ребёнка: Елена Митрофанова
Смерть
Неизвестно