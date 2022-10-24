Китицына (Гладкова) Софья Александровна
женский, родилась 1879
умерла Неизвестно
ОтецГладков Александр НиколаевичПосле 1850 г.р.
МатьГладкова (Андреева) Александра АфанасьевнаПосле 1850 г.р.
Супруги
Китицын Владимир Александрович1874 г.р.
Дети
Китицын Александр Владимирович1900 г.р.
Китицын Владимир Владимирович1901 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Сын: Китицын Александр Владимирович
Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Китицын Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно