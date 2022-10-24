Китицына (Гладкова) Софья Александровна 1879 — найти родственников по фамилии на Familio

Китицына (Гладкова) Софья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1879

умерла Неизвестно

Отец
Гладков Александр НиколаевичПосле 1850 г.р.
Мать
Гладкова (Андреева) Александра АфанасьевнаПосле 1850 г.р.
Супруги
Китицын Владимир Александрович1874 г.р.
Дети
Китицын Александр Владимирович1900 г.р.
Китицын Владимир Владимирович1901 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гладков Александр Николаевич

Мать: Гладкова (Андреева) Александра Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китицын Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Китицын Александр Владимирович

Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Китицын Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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