Китицына (Гладкова) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китицына (Гладкова) Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гладков Александр Николаевич

Мать: Гладкова Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Китицын Александр Владимирович

Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Китицын Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китицын Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно
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