Китицына (Гладкова) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1900
Сын: Китицын Александр Владимирович
Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Китицын Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Китицын Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно