Комар (Голынская) Александра Михайловна
женский, родилась Около 1820
умерла 30.12.1908
МатьГолынская (Толстая) Елизавета Дмитриевна15.12.1800 г.р.
ОтецГолынский Михаил Иванович1784 г.р.
Супруги
Комар АльфонсОколо 1840 г.р.
Дети
Гавронская (Комар) АннаОколо 1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комар Альфонс
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Гавронская (Комар) Анна
Отец ребёнка: Комар Альфонс
Смерть
30.12.1908