Комар (Голынская) Александра Михайловна Около 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Комар (Голынская) Александра Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1820

умерла 30.12.1908

Мать
Голынская (Толстая) Елизавета Дмитриевна15.12.1800 г.р.
Отец
Голынский Михаил Иванович1784 г.р.
Супруги
Комар АльфонсОколо 1840 г.р.
Дети
Гавронская (Комар) АннаОколо 1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Голынский Михаил Иванович

Мать: Голынская (Толстая) Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комар Альфонс

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Гавронская (Комар) Анна

Отец ребёнка: Комар Альфонс

Смерть
30.12.1908

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