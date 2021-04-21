Варвара Петрова
женский, родилась Около 1713
умерла Около 1780, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Дети
Алексей ВасильевОколо 1758 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: не указан
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Около 1780
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область