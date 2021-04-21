Варвара Петрова Около 1713 — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Петрова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Около 1713

умерла Около 1780, Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дети
Алексей ВасильевОколо 1758 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: не указан

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Около 1780
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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