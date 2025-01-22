Амбаров Егор Петрович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Амбаров Егор Петрович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 1898, Мостовая, Ирбитское, Свердловская область

умер 1968, Мостовая, Ирбитское, Свердловская область

Отец
Амбаров Пётр АртемьевичНеизвестно г.р.
Мать
Амбарова (Дружинина ?) Анисья АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Амбаров Павел ЕгоровичМежду 1915 и 1921 г.р.
Амбаров Дмитрий Егорович03.05.1918 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Амбаров Пётр Артемьевич

Мать: Амбарова (Дружинина ?) Анисья Андреевна

Мостовая, Ирбитское, Свердловская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Амбаров Василий Саватеевич (Приёмный Сын)

Мать ребёнка: ?

между 1915-1921

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амбарова) Катерина Егоровна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Между 1915 и 1921

Сын: Амбаров Павел Егорович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
03.05.1918

Сын: Амбаров Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: ?

Свердловская обл., Зайковский р-н, Стригановский с\\\\с д. М.-Шмаково

Рождение ребёнка
09.03.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Шелакова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Рождение ребёнка
15.03.1930

Сын: Амбаров Аркадий Егорович

Мать ребёнка: ?

Шелакова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Смерть
1968
Мостовая, Ирбитское, Свердловская область

Похороны
Неизвестно
Стриганское кладьбище

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