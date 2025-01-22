Амбаров Егор Петрович
мужской, родился 1898, Мостовая, Ирбитское, Свердловская область
умер 1968, Мостовая, Ирбитское, Свердловская область
ОтецАмбаров Пётр АртемьевичНеизвестно г.р.
МатьАмбарова (Дружинина ?) Анисья АндреевнаНеизвестно г.р.
Дети
Амбаров Павел ЕгоровичМежду 1915 и 1921 г.р.
Амбаров Дмитрий Егорович03.05.1918 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Мостовая, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Амбаров Василий Саватеевич (Приёмный Сын)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амбарова) Катерина Егоровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Между 1915 и 1921
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
03.05.1918
Мать ребёнка: ?
Свердловская обл., Зайковский р-н, Стригановский с\\\\с д. М.-Шмаково
Рождение ребёнка
09.03.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Шелакова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1930
Мать ребёнка: ?
Шелакова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
1968
Мостовая, Ирбитское, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Стриганское кладьбище