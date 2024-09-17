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(Тараканова) Галина Павловна

Место рождения

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.02.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.02.1917
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 6
Рождение
18.02.1917

Отец: Тараканов Павел Васильевич

Мать: Тараканова Татьяна Харлампиевна

Середнево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 6
Смерть
Неизвестно

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