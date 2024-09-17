(Тараканова) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения18.02.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
07.02.1917
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 6
Рождение
18.02.1917
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1917 год | 6
Смерть
Неизвестно