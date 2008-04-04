Самойлова (Михеева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова (Михеева) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1928

Дата смерти

04.04.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Самойлова) ?

Отец ребёнка: Самойлов Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Егор

Рождение ребёнка
11.12.1955

Дочь: Маховикова (Самойлова) Екатерина

Отец ребёнка: Самойлов Егор

Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
04.04.2008
Гурьевск, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

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