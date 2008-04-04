Самойлова (Михеева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1928
Дата смерти04.04.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Самойлова) ?
Отец ребёнка: Самойлов Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самойлов Егор
Рождение ребёнка
11.12.1955
Дочь: Маховикова (Самойлова) Екатерина
Отец ребёнка: Самойлов Егор
Смерть
04.04.2008