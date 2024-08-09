Критский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Критский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Критский Сергей

Мать ребёнка: (Державина) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Державина) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Критская) Татьяна

Мать ребёнка: (Державина) Клавдия

Смерть
Неизвестно

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