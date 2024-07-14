Николай Пантелеймонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Пантелей Антонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Ксения Евсеева
Рождение ребёнка
1808
Сын: Семен Николаев
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Евсеева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федосья Николаева
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Евсеева
Рождение ребёнка
07.07.1822 ст.
Сын: Владимир Николаев
Мать ребёнка: Аксинья Ксения Евсеева
Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1830