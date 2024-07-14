Николай Пантелеймонов 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николай Пантелеймонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Пантелей Антонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Ксения Евсеева

Рождение ребёнка
1808

Сын: Семен Николаев

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Евсеева

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федосья Николаева

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Евсеева

Рождение ребёнка
07.07.1822 ст.

Сын: Владимир Николаев

Мать ребёнка: Аксинья Ксения Евсеева

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1830

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