Скорнякова Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорнякова Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цехан Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Скорняков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скорняков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скорняков Петр Иванович

Отец ребёнка: Скорняков Иван

Смерть
Неизвестно
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