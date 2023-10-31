Бабушкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.06.1975
Сын: Бабушкин Олег
Мать ребёнка: Бабушкина Мария
Рождение ребёнка
25.06.1976
Сын: Бабушкин Виталий
Мать ребёнка: Бабушкина Мария
Рождение ребёнка
11.06.1988
Дочь: Гущина Татьяна
Мать ребёнка: Бабушкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушкина Мария
Смерть
Неизвестно