Бабушкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1975

Сын: Бабушкин Олег

Мать ребёнка: Бабушкина Мария

Рождение ребёнка
25.06.1976

Сын: Бабушкин Виталий

Мать ребёнка: Бабушкина Мария

Рождение ребёнка
11.06.1988

Дочь: Гущина Татьяна

Мать ребёнка: Бабушкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Мария

Смерть
Неизвестно
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