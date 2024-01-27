Коновалова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Коновалов Conovalov Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Коновалов Conovalov Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Conovalov Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно