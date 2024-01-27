Коновалова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Коновалов Conovalov Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Коновалов Conovalov Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Conovalov Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Conovalov Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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